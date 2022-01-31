У Кропивницькому будинки, де 85-90 відсотків жителів мають автономне опалення, відключатимуть від централізованого. Таких багатоповерхівок у місті 25 відсотків. Про це під час апаратної наради розповів міський голова Андрій Райкович.

За його словами, до 1 квітня 2022 року про відключення містян мають поінформувати представники житлово-експлуатаційних організацій або об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.

"Ми повинні зібрати людей, які залишились на централізованому опаленні, через управління соціальної політики з'ясувати їх фінансовий стан. В разі потреби, надати підтримку і допомогти людям перейти на автономне опалення, без перешкод видати всі дозволи і забезпечити відповідні роботи".

Нині до автономного опалення підключені 75 відсотків багатоповерхових будинків.

Під час наради міський голова закликав містян вчасно розраховуватися за послуги централізованого опалення. Він попросив працівників ЖЕО посилити роз'яснювальну роботу серед людей.

"Треба обійти усі квартири і закликати людей вчасно розраховуватися. Подобається чи не подобається – вивішуйте списки усіх боржників – їх прізвище, ім'я, по-батькові. Ті жителі, які рахують кожну гривню, не мають заборгованості, а ті, що мають по десять-двадцять квартир, і здають їх в оренду – злісні неплатники".

Що відомо

За словами заступника міського голови Олександра Вергуна, на сьогодні у Кропивницькому створили 105 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, куди входять 134 житлові будинки. Усього в обласному центрі понад 800 багатоповерхових будинків.

Читайте також

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх. Заповнити форму можна тут. Ваші історії важливі для нас!