Тариф на воду для чотирьох міст Кіровоградщини збільшився. Чому так

Вартість води для жителів Кропивницького, Олександрії, Світловодська та Знам’янки з 1 січня зросла на півтори гривні. Про це Суспільному розповів менеджер проєктів Світового банку підприємства "Дніпро-Кіровоград" Роман Ілик.

У 2021 році тариф на воду для споживачів "Дніпро-Кіровоград" становив 44 гривні 50 копійок. З 1 січня – 45 гривень 97 копійок.

Яка структура вартості тарифу?

Структура вартості тарифу "Дніпро-Кіровоград" така:

42% – середня заробітна плата. Це 14,5 тисяч гривень з 1 грудня;

26% – електроенергія. Це 2 гривні 78 копійок за кіловат;

15% – реагенти, послуги та витратні матеріали, ремонтні роботи;

17% – повернення кредиту та відсотків Світовому банку. 44 мільйонів доларів підприємство взяло в 2016 році, віддаватимуть до 2031 року. Щороку мають повертати 80 мільйонів гривень. "Кредит Світового банку йде на енергозбереження, покращення якості питної води та стічних вод", – розповів Роман Ілик.

Хто затверджує тариф?

Підвищення тарифу затвердила Національна комісія, що робить державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. "Комісія встановила тарифи для усіх водоканалів-ліцензіатів Нацкомісії в Україні. З водопостачання тариф – 25,21 гривень з податком, з водовідведення – 20,76 гривень з податком", – сказав Роман Ілик.

Національна комісія впродовж року формує тариф для жителів усіх регіонів. Вона пропонувала для споживачів Кіровоградської області тариф 42,65 гривень на наступний рік. Потім зібрала зауваження від обласних водоканалів. Підприємство "Дніпро-Кіровоград" порахувало: такий тариф не покриватиме витрат на виробництво. Члени комісії ухвалили рішення про підвищення вартості води.

"Побачивши таке рішення, ми відправили свої зауваження, – сказав менеджер проєктів. – Комісія не врахувала підвищення мінімальної зарплатні, тож ми попросили врахувати усі витрати, передбачені законодавством. Проте в новому тарифі занижена вартість електроенергії: її порахували за вартістю жовтня – 2 гривні 78 копійок, тоді як ми платимо 3 гривні 16 копійок"

Що кажуть жителі Кіровоградщини?

Кропивничанка Мар’яна Дворська щомісяця використовує від чотирьох до семи кубометрів води. Живе жінка з чоловіком та дитиною. Каже, якістю води не задоволена. "Взимку морози допомагають підвищити якість води, а влітку відчувається неприємний запах, у ванні вода жовтого кольору". Говорить, готова платити за воду більше, але її якість має покращитись.

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