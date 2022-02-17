Неподалік Львова планують облаштувати стрілецький тир. 17 лютого львівське комунальне підприємство "Спортресурс" отримало дозвіл на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у селах Великі Грибовичі та Малехів. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За це рішення на сесії міської ради проголосував 51 депутат. Орієнтовна площа території – 25 га. Там планують облаштувати стрілецький тир, стрільбище, гостьову автостоянку та об’єкти придорожнього сервісу для відвідувачів.

"Враховуючи загрозу, яка є перед нашою державою, ми маємо вибудовувати територіальну оборону, сильнішу ніж у Швейцарії й Ізраїлі. В цих країнах кожен громадянин вміє володіти зброєю. Щоб досягти такого ж рівня, нам потрібно розбудовувати не один і не два таких стрільбища. Тому зараз ми запускаємо в роботу створення стрілецького тиру по цій ухвалі, а паралельно опрацьовуємо наступні ділянки", — сказав мер Львова Андрій Садовий.

Також міський голова додав, що поки грошей з бюджету не виділяють. Рішення прийматимуть згодом. Поки у мерії вирішили створити робочу групу, в яку увійдуть профільні фахівці зі стрілецької справи, представники кожної депутатської фракції та мешканці прилеглих територій.

Що відомо

17 лютого у Львові сесія міськради затвердила програму національного спротиву. Ухвалу підтримали 56 депутатів. Програма розрахована на три роки.

Відповідно до неї, жителів навчатимуть як надавати домедичну допомогу та користуватись зброєю. Такі навчання вже проводять для працівників мерії та комунальних підприємств, а також для учнів старших класів.

У Львові є понад 7 тисяч укриттів. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради. З них придатними є 5902 підвали та 99 паркінгів .

. 14 лютого у Львові відбулося позачергове засідання міської комісії ТЕБ і НС. На ньому розглянули питання забезпечення водою у разі повного відімкнення світла. За словами Садового, у разі повного відімкнення електропостачання, Львів готовий надавати мешканцям санітарний об'єм води. Також розглянули питання про збільшення резерву крові . У місті прийняли рішення суттєво збільшити кількість дизель генераторів.

у разі повного відімкнення світла. За словами Садового, у разі повного відімкнення електропостачання, Львів готовий надавати мешканцям санітарний об'єм води. Також розглянули питання про збільшення . У місті прийняли рішення суттєво збільшити кількість На Львівщині триває набір резервістів в батальйони тероборони. Вступити туди можуть чоловіки і жінки віком від 18 до 57 років. Для цього потрібно пройти медичний огляд і мати довідку про несудимість.

Читайте нас у Instagram: головні новини регіону