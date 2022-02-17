Неподалік Львова планують облаштувати стрілецький тир. 17 лютого львівське комунальне підприємство "Спортресурс" отримало дозвіл на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у селах Великі Грибовичі та Малехів. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
За це рішення на сесії міської ради проголосував 51 депутат. Орієнтовна площа території – 25 га. Там планують облаштувати стрілецький тир, стрільбище, гостьову автостоянку та об’єкти придорожнього сервісу для відвідувачів.
"Враховуючи загрозу, яка є перед нашою державою, ми маємо вибудовувати територіальну оборону, сильнішу ніж у Швейцарії й Ізраїлі. В цих країнах кожен громадянин вміє володіти зброєю. Щоб досягти такого ж рівня, нам потрібно розбудовувати не один і не два таких стрільбища. Тому зараз ми запускаємо в роботу створення стрілецького тиру по цій ухвалі, а паралельно опрацьовуємо наступні ділянки", — сказав мер Львова Андрій Садовий.
Також міський голова додав, що поки грошей з бюджету не виділяють. Рішення прийматимуть згодом. Поки у мерії вирішили створити робочу групу, в яку увійдуть профільні фахівці зі стрілецької справи, представники кожної депутатської фракції та мешканці прилеглих територій.
Що відомо
- 17 лютого у Львові сесія міськради затвердила програму національного спротиву. Ухвалу підтримали 56 депутатів. Програма розрахована на три роки.
- Відповідно до неї, жителів навчатимуть як надавати домедичну допомогу та користуватись зброєю. Такі навчання вже проводять для працівників мерії та комунальних підприємств, а також для учнів старших класів.
- У Львові є понад 7 тисяч укриттів. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради. З них придатними є 5902 підвали та 99 паркінгів.
- 14 лютого у Львові відбулося позачергове засідання міської комісії ТЕБ і НС. На ньому розглянули питання забезпечення водою у разі повного відімкнення світла. За словами Садового, у разі повного відімкнення електропостачання, Львів готовий надавати мешканцям санітарний об'єм води. Також розглянули питання про збільшення резерву крові. У місті прийняли рішення суттєво збільшити кількість дизель генераторів.
- На Львівщині триває набір резервістів в батальйони тероборони. Вступити туди можуть чоловіки і жінки віком від 18 до 57 років. Для цього потрібно пройти медичний огляд і мати довідку про несудимість.
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