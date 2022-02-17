На Драгобраті під час катання на сноуборді заблукав турист з Дніпра. Про це йдеться на сайті ДСНС у Закарпатській області.

Подія трапилася 16 лютого близько 18.45. Чоловік вирішив перейти з підйомника до верхньої станції, але в тумані втратив орієнтир і з’їхав не в той бік.

Рятувальники підтримували з туристом телефонний зв`язок, який час від часу зникав, аж поки не з`ясували чоловік вийшов до обмежувальної огорожі.

У телефонному режимі його вивели до верхньої станції підйомника, де зустріли та супроводили до готелю. Медичної допомоги чоловік не потребував.

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