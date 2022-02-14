Волонтерка й учасниця бойових дій Аліна Косовська за 5 тижнів пройшла 398 км зі сходу на захід Закарпатської області у соло-поході.

Як мандрівниця повідомила Суспільному, розпочався маршрут Закарпатським туристичним шляхом з Великого Березного, а завершився у Діловому на Рахівщині.

Фото: Аліна Косовська/Facebook

Жінка каже, що вже багато років ходить в гори сама, тому їй не було складно чи страшно. "Мені так навіть легше – адже розраховуєш тільки на себе і ні на кого не перекладаєш відповідальність. Та й взагалі цікаві якісь виклики в горах, коли є можливість спробувати свої сили, і водночас насолоджуватися горами", – розповіла волонтерка.

Позаяк Аліна – директорка благодійного фонду "Зорі надії", то в поході вона займалася добродійністю: "Вирішила, що по дорозі зроблю якусь добру справу і залишила в колибах і притулках аптечки, аби туристи могли за потреби ними скористатись". Координати усіх місць, де волонтерка залишила аптечки, можна знайти на її сторінці у Facebook.

Фото: Аліна Косовська/Facebook

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