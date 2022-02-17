62-річного жителя Києва, який травмувався на гірськолижному курорті Подобовець на Закарпатті, 16 лютого транспортували медичним гелікоптером до Львова. Про це Суспільному розповів виконувач обов'язків директора Міжгірської лікарні Руслан Бальцій.

За його словами, близько півтори години з закарпатські медики з пацієнтом реанімобілем слідували за гелікоптером, він вилетів з Львова, але не зміг приземлитися у Міжгірському районі через погодні умови.

"Медики були вимушені слідувати за гелікоптером на реанімобілі до Івано-Франківської області. Там він також не зміг приземлитися. І так хворого транспортували до Моршина. Звідти аеромедична допомога Львівської області забрала від нас пацієнта, госпіталізувала до Львівської лікарні", — розповів Руслан Бальцій.

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Чоловік травмувався на гірськолижному курорті

До Міжгірської лікарні киянина з політравмами доправили медики екстреної допомоги 11 лютого. Того ж дня пацієнта прооперували. Чоловік травмувався на гірськолижному курорті Подобовець.

"У нього важка травма грудної клітини, травма живота, кісток таза. Його стан стабілізували і постало питання його транспортування для отримання лікування на третьому рівні медичної допомоги", — розповів Руслан Бальцій.

Що відомо:

Львівська область – перша в Україні, де стартував пілотний проєкт аеромедичної допомоги. Починаючи з 1 квітня, львівські бригади санавіації обслуговують сім областей: Львівську, Закарпатську, Івано-Франківську, Волинську, Рівненську, Тернопільську і Чернівецьку.

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