По всій лінії розмежування у Луганській області з ранку 17 лютого почались обстріли. Пошкоджені школи, дитячі садки та інфраструктура. Про це Суспільному розповів голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

"З самого ранку почались обстріли по всій лінії розмежування. Ми фіксували приліт снаряду в дитячій садочок. Слава Богу там не було дітей. Обстрілами пошкодженні господарські будівлі", — розповів Сергій Гайдай.

Сергій Гайдай, додав що на подвір'ї школи в смт Врубівка прилетіло три снаряди та осколками повибивало вікна.

"Не можу сказати чому на сьогодні це все спланували. Знаю що вони оголосили мобілізацію, ніякого відведення важкого озброєння немає. Були прильоти 152 калібру. Саме зараз обстріли ще тривають", — повідомив Сергій Гайдай

За словами Гайдая, наразі документують усі пошкодження, вивчають можливості допомоги людям. Якщо обстріли будуть продовжуватись і надалі, то буде прийняте рішення про переїзд школи і дитячих садків. Наразі навчання призупинено.

"Місця для евакуації готові. В нас є план і на випадок повномасштабної війни й на випадок ось таких обстрілів", — розповів Сергій Гайдай.

Також Сергій Гайдай зазначив, що окупанти розповсюджують фейки про обстріли ЗСУ, публікуючи у своїх інформаційних каналах фотографії наслідків обстрілів у Станиці Луганській з підписами, нібито це наслідки обстрілів на тимчасово окупованих територіях силами ЗСУ.

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