Прикарпатські рятувальники ліквідували пожежу цистерни з газом, яка загорілася 16 лютого у селищі Креховичі Брошнів-Осадської громади. Про це повідомили на Facebook-сторінці управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

Як ідеться у повідомленні, рятувальники загасили вогонь 17 лютого о 13:34. Внаслідок загоряння ніхто не травмувався. Зараз пожежники охолоджують цистерну.

Що відомо

Поліцейські встановили, що водій вантажівки перевозив скраплений природний газ. Про це 17 лютого повідомили на Facebook-сторінці Нацполіції області.

17 лютого станом на 12:05 рятувальники продовжували гасити автоцистерну з газом у Креховичах. Про це Суспільному повідомила речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Христина Перцович. Надзвичайники охолоджували вантажівку водою з безпечної відстані, щоб запобігти вибуху та осіданню небезпечних речовин.

16 лютого станом на 18:00 працівники Нацполіції в області перекрили рух транспорту на ділянці автодороги Н-10 Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига. Рятувальники евакуювали з найближчих будинків п'ятьох людей.

16 лютого о 14:22 на лінію 101 надійшло повідомлення про займання вантажівки. Надзвичайники з'ясували, що виникла пожежа цистерни газовоза об'ємом 40 м³ на площі 9 м³. Пожежу ліквідовували 33 рятувальники.

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