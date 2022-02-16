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На автодорозі Івано-Франківськ — Долина загорілася вантажівка з газом
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На автодорозі Івано-Франківськ — Долина загорілася вантажівка з газом

Ірина Каразуб
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На автодорозі Івано-Франківськ — Долина загорілася вантажівка з газом Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій в області

На автодорозі Івано-Франківськ — Долина у селі Креховичі Брошнів-Осадської територіальної громади загорілася вантажівка. Про це Суспільному повідомив очевидець події Віталій Якімов.

На Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій інформують, що на місці події працюють рятувальники. Вони гасять пожежу цистерни газовоза.

"Повідомлення про займання надійшло на лінію 101 о 14:22. Надзвичайники з'ясували, що виникла пожежа цистерни газовоза об'ємом 40 м³ на площі 9 м³. Наразі триває гасіння пожежі та охолодження цистерни", — йдеться у повідомленні.

На автодорозі Івано-Франківськ — Долина загорілася вантажівка з газомФото: Держслужба з надзвичайних ситуацій в області

Горить цистерна газовоза

Надзвичайники евакуюють людей з найближчих будинків. Наразі пожежу ліквідують тридцять три рятувальники.

У Telegram-чаті 112 водії інформують про затори на цій ділянці дороги.

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