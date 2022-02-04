В Івано-Франківську горить кабіна ремонтного крана

В Івано-Франківську на вулиці Галицькій, 201 приблизно о 17:30 загорілася кабіна ремонтного крана. Про це Суспільному повідомила речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій області Христина Перцович.

З її слів, на місце вже виїхали рятувальники.

Відео пожежі оприлюднили користувачі у Telegram-чаті "112".

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