В Івано-Франківську горить кабіна ремонтного крана

В Івано-Франківську на вулиці Галицькій, 201 приблизно о 17:30 загорілася кабіна ремонтного крана. Про це Суспільному повідомила речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій області Христина Перцович.
З її слів, на місце вже виїхали рятувальники.
Відео пожежі оприлюднили користувачі у Telegram-чаті "112".
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