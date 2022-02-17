Водій вантажівки, яка другий день поспіль горить у селищі Креховичі Брошнів-Осадської тергромади, перевозив скраплений природний газ. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції в області Тетяна Іванюк.

16 лютого на місці події працювала слідчо-оперативна група.

Фото: Суспільне Карпати Водій перевозив скраплений газ

"Слідчі встановили, що водій, який кермував вантажівкою, перевозив скраплений газ. На автодорозі Н-10 Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига у селищі Креховичі чоловік побачив задимлення вантажівки. Тоді водій зупинився і побачив загоряння", — розповіла Тетяна Іванюк.

Фото: Суспільне Карпати На автодорозі у Креховичах працюють чотири поліцейські пости

Станом на 10:00 у Креховичах працюють чотири поліцейські пости, які регулюють ситуацію на дорозі. Вони скеровують водіїв на об'їзд місця пожежі.

Що відомо

Станом на 12:05 17 лютого рятувальники продовжують гасити автоцистерну з газом у Креховичах. Про це Суспільному повідомила речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Христина Перцович. Надзвичайники охолоджують вантажівку водою з безпечної відстані, щоб запобігти вибуху та осіданню небезпечних речовин.

16 лютого станом на 18:00 працівники Нацполіції в області перекрили рух транспорту на ділянці автодороги Н-09 Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига. Рятувальники евакуювали з найближчих будинків п'ятьох людей.

16 лютого о 14:22 на лінію 101 надійшло повідомлення про займання вантажівки. Надзвичайники з'ясували, що виникла пожежа цистерни газовоза об'ємом 40 м³ на площі 9 м³. Пожежу ліквідовували 33 рятувальники.

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