Станом на першу половину лютого Володимир Зеленський лишається найпопулярнішим потенційним кандидатом у президенти. Водночас партія "Європейська солідарність" користується серед українців більшою підтримкою, ніж партія "Слуга народу".

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

"Станом на 5-13 лютого відносно найбільшу підтримку має партія "Європейська солідарність", яку підтримали б 15,5% серед усіх респондентів і 22,9% серед тих, хто збирається голосувати. На другому місці – "Слуга народу", за яку проголосували б 11,1% серед усіх респондентів і 16,4% серед тих, хто визначився з вибором", — йдеться у повідомленні.

Як зазначили соціологи, різниця між партіями перевищує статистичну похибку, тобто формально за популярністю "ЄС" перебуває на першому місці, "Слуга народу" – на другому місці.

Далі у рейтингу розташувались партії "Батьківщина" (7,8% загальної підтримки та 11,5% серед тих, хто збирається голосувати) та "ОПЗЖ" (відповідно, 6,8% і 10,1%).

Також понад 5% мають партії "Наші" (4,2% і 6,2%), "Розумна політика" (3,9% і 5,8%) і "Сила і честь" (3,5% і 5,1%). Решта партій мають нижчу підтримку.

За словами соціологів, при цьому у порівнянні з груднем 2021 року у випадку практично всіх партій різниця в рейтингу лишається у межах похибки, тобто статистично значущих змін у політичних вподобаннях українців не відбулося.

"Лише у випадку партій "Сила і честь" та "Голос" має місце деяке зниження рейтингу. Водночас, якщо в грудні 2021 року різниця між "ЄС" і "Слугою народу" була в межах статистичної похибки (тобто формально партії ділили перше місце), то зараз "ЄС" має "чисте" перше місце, а "Слуга народу" – друге місце", — зазначається у дослідженні.

Водночас серед кандидатів у президенти лідерство за популярністю зберігає чинний глава держави.

"Найбільшу підтримку продовжує мати Володимир Зеленський, за якого проголосували б 19,1% серед усіх респондентів і 25,1% серед тих, хто визначився з вибором. На другому місці – Петро Порошенко з показниками 16,6% серед усіх респондентів і 21,8% серед тих, хто визначився з вибором", — розповіли соціологи.

Різниця між рейтингами політиків перевищує статистичну похибку, підкреслили дослідники.

До трійки лідерів також увійшла Юлія Тимошенко (відповідно, 8,9% і 11,8% симпатій). Далі йдуть Юрій Бойко (6,3% і 8,3%), Дмитро Разумков (5,5% і 7,2%), Євген Мураєв (4,9% і 6,5%), Ігор Смешко (4,6% і 6,1%), Володимир Гройсман (3,6% і 4,8%) та Олег Ляшко (3% і 3,9%). Інші кандидати мають нижчу підтримку.

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, рейтинг того чи іншого кандидата залежить від того, скільки в списку кандидатів з того ж електорального поля.

"Чим їх більше, тим менше рейтинг кожного з кандидатів. Те саме стосується і партій. Крім цього, істотну роль відіграє, хто зазначається лідером партії. Тому зараз, до реєстрації списків кандидатів/партій, усі отримані дані про рейтинги умовні і залежать від списку, запропонованого респондентам. Водночас, чим більш відмінні списки, тим менш обґрунтованим є порівняння результатів, отриманих з різними списками", — пояснив він.

При цьому великий вплив на результати має також і метод опитування.

"Респонденти, опитані методом телефонних інтерв’ю, більш заможні, мають дещо вищий рівень освіти і дещо більш активні, ніж респонденти, опитані методом особистих інтерв’ю. Як наслідок, це може впливати на рейтинг окремих політичних сил", — пояснив соціолог.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус" 5-13 лютого 2022 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням). Було опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Замовник опитування не вказаний.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

Що відомо

Наприкінці січня повідомлялося, що рейтинг президента Володимира Зеленського знизився у порівнянні з 13-16 грудня 2021 року.

Проведення дострокових парламентських виборів підтримують 53,6% респондентів, не підтримують – 38,9%. Такі дані всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного 20-21 січня 2022 року оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

У рейтингу партій на виборах до Верховної ради, за даними соціологів, відносно найвищу підтримку має партія “Європейська солідарність”, за яку проголосували б 16% серед усіх респондентів і 18,9% серед тих, хто визначився з вибором.

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