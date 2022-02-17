В Одесі відбудеться екорейс: коли, де та що прийматимуть

26 лютого в Одесі відбудеться екорейс по збору вторинної сировини. Громадські діячі зроблять зупинки у різних районах міста, повідомили на сторінці проєкту Sortirovka_ua.

Волонтери збиратимуть у населення сміття, яке підлягає переробці. Маршрут екорейсу запланували таким:

10:00-10:10 – ТЦ "Сім'я" (вулиця Семена Палія, 93а)

10:50-11:00 – площа Віри Холодної, 1/1 (з боку паспортного сервісу)

11:10-11:20 – проспект Шевченка, 4-е, парковка "Копійки"

11:30-11:40 – парк Перемоги (вулиця Маршала Говорова, 10/5, парковка "Таврії В")

11:55-12:10 – 5-та станція Великого Фонтану (вздовж Адміральського проспекту, сквер Льотчиків)

12:25-12:40 – парк Горького (за кінотеатром уздовж вулиці Варненської)

12:55-13:05 – ТЦ "Вузовський" (Люстдорфська дорога, 140/1, парковка)

13:20-13:30 – Райдужний (проспект Небесної Сотні, 4в, офіс 7, вздовж дороги)

Волонтери прийматимуть вторинну сировину, відсортовану за окремими пакетами. На переробку можна буде здати такі категорії сміття:

пляшки ПЕТ (PET, маркування 1): прозорі, блакитні, коричневі, зелені, від олії або хімії. Приймуть немиті, але обов'язково стиснуті. Етикетки та кришки знімати не потрібно;

кришки, складені в окремий пакет;

макулатуру – картон, папір, книги, газети, упаковки, чеки та лотки від яєць, можна коробки від піци зі слідами від їжі;

алюмінієві банки від напоїв.

Під час екорейсу не прийматимуть:

серветки та щільний картон, який не рветься;

консервні банки, аерозолі, металеві кришки;

будь-які PET не у формі пляшки, непрозорі пляшки, пляшки та інші ємності від побутової хімії з маркуванням 2 HDPE.

Також можна приносити допомогу для безпритульних тварин: крупи (пшенична, ячна, рис), сухі корми ("Ройчер", "Чотири лапи"), антибіотик Цефтріаксон (1,0 г), шприци (на два, п'ять та 10 мл), вітаміни в ампулах (В12, В6, аскорбінова кислота, кокарбоксилаза), бинти.

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