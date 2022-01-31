В Одеській області 9 проб питної води не відповідають санітарно-мікробіологічним нормам та 13 – санітарно-хімічним, повідомили у пресслужбі ДУ “Обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України”.

Загалом було взято 76 проб питної води. Порушення виявили в Арцизі, Болграді, селищах Вилкове та Окни.

“Для питної води існують свої санітарно-біологічні та санітарно-хімічні норми. Якщо у воді знаходяться шкідливі для людини бактерії чи хімічні речовини, це може загрожувати харчовим отруєнням чи інфекційними хворобами, що впливають на роботу шлунково-кишкового тракту, нервової системи тощо”, – розповів Суспільному лікар з комунальної гігієни ДУ “Обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України” Віктор Косенко.

Лікар зазначив, що інформацію про неналежний стан питної води була передали керівних органів:

“Коли ми бачимо порушення, ми повідомляємо до Держпродспоживслужби про необхідність додаткової перевірки стану води. Вони її проводять, після чого надають рекомендаційний лист порушнику. Якщо до моменту проведення наступної перевірки проблема не вирішується, їм загрожує адміністративна відповідальність згідно з законом”.

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