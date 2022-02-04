Комунальне підприємство у смт. Тарутине Одеської області підозрюють у незаконному використанні води. Про це повідомили у Державні екологічній інспекції Південно-Західного округу.

За даними слідства, протягом 15 місяців співробітники фірми "Виробниче управління житлово-комунального господарства" використовували артезіанські свердловини для отримання води. Їх дії розкрили під час позапланової перевірки.

В екологічній інспекції вважають, що комунальники використали 119,7 тис. кубічних метрів води. Вони заподіяли шкоди екології регіону на суму 182 844,50 грн. Представників комунального підприємства звинуватили у порушенні ст. 110 та ст. 111 Водного Кодексу України.

Читайте також

"Може загрожувати отруєнням". Де на Одещині вода не відповідає санітарним нормам

На Одещині водоканал забруднив Дністер на суму понад 1 млн грн

90 куб. м сміття: з узбіччя траси під Одесою вивезли 12 причепів побутових відходів

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області