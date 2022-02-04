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"Завдали шкоди на 182 тис.": на Одещині комунальників підозрюють у незаконному використанні води
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"Завдали шкоди на 182 тис.": на Одещині комунальників підозрюють у незаконному використанні води

Марина Повертайло
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"Завдали шкоди на 182 тис.": на Одещині комунальників підозрюють у незаконному використанні води Екологічна інспекція Південно-Західного округу

Комунальне підприємство у смт. Тарутине Одеської області підозрюють у незаконному використанні води. Про це повідомили у Державні екологічній інспекції Південно-Західного округу.

За даними слідства, протягом 15 місяців співробітники фірми "Виробниче управління житлово-комунального господарства" використовували артезіанські свердловини для отримання води. Їх дії розкрили під час позапланової перевірки.

В екологічній інспекції вважають, що комунальники використали 119,7 тис. кубічних метрів води. Вони заподіяли шкоди екології регіону на суму 182 844,50 грн. Представників комунального підприємства звинуватили у порушенні ст. 110Відповідальність за порушення водного законодавства. та ст. 111Відшкодування збитків, завданих внаслідок порушень водного законодавства. Водного Кодексу України.

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