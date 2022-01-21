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На Одещині водоканал забруднив Дністер на суму понад 1 млн грн
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На Одещині водоканал забруднив Дністер на суму понад 1 млн грн

Марина Повертайло
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На Одещині водоканал забруднив Дністер на суму понад 1 млн грн Flickr

У Теплодарі Одеської області місцевий водоканал зливав у Дністер забруднюючі речовини. Про це повідомили у Державній екологічній інспекції.

Комунальне підприємство "Теплодарводоканал" порушувало встановлені нормативи та скидало у плавні річки Дністер зворотні води. Вони нашкодили екології регіону на суму 1 055 248,84 грн.

Екологи з'ясували, що за 2020 рік підприємство скинуло 308 200 куб. м стічних вод, з січня по вересень 2021 року – 242 666,8 куб. м.

За даними інспекції, посадових осіб "Теплодарводоканалу" притягнули до адміністративної відповідальності. Наразі підприємство намагаються змусити відшкодувати збитки у добровільному порядку.

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