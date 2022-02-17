Інспектора Новоселицької податкової, якого підозрюють у смертельній аварії, звільнили. У податковій він працював десять років, обіймав посади головного та старшого державного інспектора.
Про це у відповідь на запит Суспільного повідомив начальник управління ДПС області Віталій Шпак.
У відповіді йдеться, що чоловіка звільнили за взаємною домовленістю.
Адвокат підозрюваного Даніель Олару сказав Суспільному, що не коментуватиме справу, допоки триває слідство. Також аби не нашкодити клієнту.
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11 лютого в Припрутті трапилась аварія, в якій загинув 26-річний місцевий житель Іван Мігальчану. За версією Держбюро розслідувань, аварію спричинив податківець. У його крові виявили алкоголь та наркотики.
Що відомо
- За інформацією слідства, ввечері 11 лютого водій Volkswagen Caddy допустив наїзд на автомобіль BMW. Внаслідок зіткнення 26-річний водій BMW загинув.
- За версією ДБР, за кермом Volkswagen Caddy був податківець Новоселицької податкової інспекції Чернівецької області. Його затримали. Раніше чоловіка судили за нетверезе водіння.
- За словами старости села, експодатківець та загиблий були родичами. Іван Мігальчану разом з батьками мав бізнес — виготовляв ковані вироби, а також планував зробити дівчині пропозицію.
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