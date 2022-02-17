Інспектора Новоселицької податкової, якого підозрюють у смертельній аварії, звільнили. У податковій він працював десять років, обіймав посади головного та старшого державного інспектора.

Про це у відповідь на запит Суспільного повідомив начальник управління ДПС області Віталій Шпак.

У відповіді йдеться, що чоловіка звільнили за взаємною домовленістю.

Суспільне Буковина Відповідь на запит Суспільного

Адвокат підозрюваного Даніель Олару сказав Суспільному, що не коментуватиме справу, допоки триває слідство. Також аби не нашкодити клієнту.

11 лютого в Припрутті трапилась аварія, в якій загинув 26-річний місцевий житель Іван Мігальчану. За версією Держбюро розслідувань, аварію спричинив податківець. У його крові виявили алкоголь та наркотики.

Що відомо

За інформацією слідства, ввечері 11 лютого водій Volkswagen Caddy допустив наїзд на автомобіль BMW. Внаслідок зіткнення 26-річний водій BMW загинув.

За версією ДБР, за кермом Volkswagen Caddy був податківець Новоселицької податкової інспекції Чернівецької області. Його затримали. Раніше чоловіка судили за нетверезе водіння.

За словами старости села, експодатківець та загиблий були родичами. Іван Мігальчану разом з батьками мав бізнес — виготовляв ковані вироби, а також планував зробити дівчині пропозицію.

Читайте нас у Telegram: головні новини Буковини

Станьте частиною Суспільне Буковина: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи села. Пишіть нам на пошту редакції новин: [email protected]