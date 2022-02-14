В аварії у Припрутті, яка трапилась ввечері 11 лютого, загинув 26-річний місцевий житель Іван Мігальчану. Чоловік разом з батьками мав бізнес — виготовляв ковані вироби, а також планував зробити дівчині пропозицію.

Про це Суспільному розповіли староста села Дмитро Шугані та місцеві жителі.

За версією Держбюро розслідувань, аварію спричинив податківець, який був за кермом Volkswagen Caddy та наїхав на автомобіль BMW, в якому перебував Іван. У крові в податківця виявили алкоголь та наркотики. За словами старости села, місцеві здебільшого співчувають чоловіку, якого підозрюють в спричиненні ДТП. Він і загиблий були родичами.

"У нас в селі велике горе. Ці хлопці були друзями з дитинства, сусідами. Це хрещений батько і його похресник", – розповів староста Дмитро Шугані.

У селі на місці аварії досі розкидані запчастини від автомобілів. Також декілька запалених лампадок.

Суспільне Буковина Місце аварії в Припрутті

Працівника податкової, підозрюваного у ДТП, затримали та обрали запобіжний захід — тримання під вартою без можливості внесення застави. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі. Чи був тверезим загиблий водій — визначать після експертиз, повідомила Суспільному речниця ДБР в Хмельницькому Катерина Герасімук.

Місце аварії. Фото: Патрульна поліція Місце аварії. Фото: Патрульна поліція

У ДБР Суспільному відмовились надати контакти адвоката чоловіка, посилаючись на захист даних. Ми шукаємо номер його чи захисника, щоб отримати коментар стосовно аварії.

У реєстрах йдеться про те, що чоловік працює в податковій 7 років. Також у 2013-му році його судили через нетверезе водіння. Тоді чоловік не прийшов на суд, його позбавили права керування на один рік.

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