Інспектора Новоселицької податкової, якого підозрюють у смертельній аварії, раніше судили за нетверезе водіння. Тоді його позбавили водійських прав на один рік.

Про це йдеться в матеріалах судового реєстру.

Ім'я посадовця Суспільному повідомило джерело в сільраді громади, також це підтвердив голова Боянської громади Аурел Бабій. Згідно з деклараціями, підозрюваний працює у податковій службі з 2016 року. У 2013 році чоловік притягався до відповідальності за нетверезе водіння.

Згідно з матеріалами суду, правоохоронці зупиняли його у Новоселиці. У крові чоловіка було 0,72 проміле при нормі 0,2. На судове засідання чоловік не з'явився, також не було його представника. Чоловіка позбавили права кермування на один рік.

За вчинення аварії ввечері 11 лютого, в якій загинув 26-річний чоловік, податківцю вручили підозру. Йому обирають запобіжний захід, розповіла Суспільному речниця ДБР у Хмельницькому Катерина Герасімук. Справу відкрили за статтею про порушення правил дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 10 років.

Що відомо