Учасником аварії з загиблим у Припрутті є працівник податкової. Його затримали та виявили, що чоловік вживав наркотики та алкоголь.

Про це Суспільному сказала речниця ДБР у Хмельницькому Катерина Герасімук.

За її словами, ввечері 11 лютого водій Volkswagen Caddy допустив наїзд на автомобіль BMW. Його затримали. Зараз вирішують питання про відсторонення чоловіка від посади та оголошення підозри.

Джерело: патрульна поліція області Місце аварії

Санкції статті за нетверезе водіння та порушення правил дорожнього руху передбачають позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керування авто на строк від п'яти до десяти років.

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