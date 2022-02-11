На Буковині в аварії загинула людина. Рух ускладнений

На Буковині у селі Припруття трапилась аварія, в якій загинула людина. Рух на дорозі Н-03 ускладнений

Про це повідомила прессекретарка патрульної поліції області Віта Криворучко.

Аварія трапилась приблизно о 20:40. Зіткнулися автомобілі BMW і Volkswagen Caddy. За попередньою інформацією, загинув 26-річний водій BMW. Про це повідомила речниця управління нацполіції області Тетяна Андрійчук.

На місці події працюють поліція та медики.

Джерело: патрульна поліція області Аварія в селі Припруття

Інформацію доповнюється....

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