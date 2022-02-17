Президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу "Про Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних сил України". Ним передбачається добровільна служба резервістів у мирний час та обов'язковий призов на час особливого періоду.

Відповідний указ №59/2022 опубліковано на сайті президента.

Громадяни проходять службу у військовому резерві в добровільному порядку, а в особливий період особи, звільнені з військової служби, які за своїми професійно-психологічними характеристиками і станом здоров’я придатні до служби у військовому резерві та відповідають встановленим вимогам проходження служби у військовому резерві, – в обов’язковому порядку", – ідеться в указі.

Військові резервісти з оперативного запасу, які придатні за здоров'ям, в обов'язковому порядку зараховуються на службу.

"В особливий період на службу у військовому оперативному резерві в обов’язковому порядку на посади відповідно до їх військових звань зараховуються особи, звільнені з військової служби, які за своїми професійно-психологічними характеристиками і станом здоров’я придатні до служби у військовому резерві та відповідають встановленим вимогам проходження служби у військовому резерві", – зазначається у документі.

Що відомо

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє призивати резервістів в особливий період без оголошення мобілізації.

Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності держави та привабливість військової служби, який передбачає збільшення чисельності армії та грошового забезпечення військових, а також скасування призову із 1 січня 2024 року.

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