Президент Володимир Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності держави та привабливість військової служби, який передбачає збільшення чисельності армії та грошового забезпечення військових.
Про це 1 лютого повідомив президент Володимир Зеленський під час виступу, присвяченому відкриттю сьомої сесії IX скликання Верховної ради.
"Розроблено указ про зміцнення обороноздатності держави і привабливості військової служби", — заявив він.
Зокрема, указ передбачає:
- збільшення грошового забезпечення військових до рівня не менше трьох мінімальних зарплат;
- перехід України до засад професійної армії;
- збільшення терміну дії контрактів;
- розробку концепції житлового забезпечення військових, ветеранів, членів їхніх сімей;
- систему кар'єрного росту для офіцерів.
"А також — збільшення протягом 3 років чисельності ЗСУ на 100 тисяч осіб, створення додаткових 20 бригад ЗСУ", — додав президент.
Зеленський підписав указ безпосередньо на трибуні Верховної ради.
"Цей указ — це старт переходу України на професійну армію. Цей указ не тому, що "скоро війна", — це я говорю для всіх. Цей указ для того, щоб скоро й надалі був мир, мир в Україні. І цей указ я з радістю у вашій присутності підписую", — підсумував він.
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