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Зеленський підписав указ про привабливість військової служби. Що він передбачає
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Зеленський підписав указ про привабливість військової служби. Що він передбачає

Ярослав Прищепа
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Зеленський підписав указ про привабливість військової служби. Що він передбачає УНІАН

Президент Володимир Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності держави та привабливість військової служби, який передбачає збільшення чисельності армії та грошового забезпечення військових.

Про це 1 лютого повідомив президент Володимир Зеленський під час виступу, присвяченому відкриттю сьомої сесії IX скликання Верховної ради.

"Розроблено указ про зміцнення обороноздатності держави і привабливості військової служби", — заявив він.

Зокрема, указ передбачає:

  • збільшення грошового забезпечення військових до рівня не менше трьох мінімальних зарплат;
  • перехід України до засад професійної армії;
  • збільшення терміну дії контрактів;
  • розробку концепції житлового забезпечення військових, ветеранів, членів їхніх сімей;
  • систему кар'єрного росту для офіцерів.

"А також — збільшення протягом 3 років чисельності ЗСУ на 100 тисяч осіб, створення додаткових 20 бригад ЗСУ", — додав президент.

Зеленський підписав указ безпосередньо на трибуні Верховної ради.

"Цей указ — це старт переходу України на професійну армію. Цей указ не тому, що "скоро війна", — це я говорю для всіх. Цей указ для того, щоб скоро й надалі був мир, мир в Україні. І цей указ я з радістю у вашій присутності підписую", — підсумував він.

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