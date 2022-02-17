В інформаційному просторі України спостерігаються різного роду залякування, здебільшого вони є фейковими. Аналіз ситуації, стратегії і тактики нашого супротивника ― слабке місце держави. Перемагає та держава, яка може промоніторити ситуацію, проаналізувати та діяти на випередження.

Про це в програмі "Сьогодні. Головне" розказала докторка політичних наук, професорка, керівниця навчально-наукового центру дослідження гібридних загроз національній безпеці на півдні України Наталя Ніколаєнко.

"Я впевнена, що ще кілька тижнів тому треба було робити звернення до українців і не з меседжем — "Не панікуйте!". А показати, що влада на місцях, і державна, і місцева, вона працює і все контрольовано", — розказала Наталя Ніколаєнко.

За словами Наталі Ніколаєнко, у навчальних закладах усіх рівнів головними предметами мають бути Історія України та Захист України. Навчальний предмет у школах "Захист Вітчизни", має бути обов'язковим для вивчення у 10-11 класах. Його мета ― надати учням знання та уміння для оборони країни, навчити їх діяти в надзвичайних ситуаціях.

"У 2014 році урізали години його викладання, у 2015-2016 роках прибирають, роблять факультативом, потім знову повертають. У 2020-му постановою Кабінету Міністрів "Про внесення деяких змін до постанов Кабінету Міністрів України" назву предмета "Захист Вітчизни" змінено на "Захист України". Ось такі хитання свідчать про недолугість і некомпетентність влади в таких стратегічних питаннях", ― розказала Наталя Ніколаєнко.

"Із 2014 року триває війна. Ми спостерігаємо черговий виток ескалації, на кордоні з Україною стояло і буде стояти багатотисячне військо Російської Федерації. Нашій державі дадуть спокій, коли ми переможемо в цьому гібридному протистоянні, коли армія і територіальна оборона будуть потужними", ― розказала Наталя Ніколаєнко.

14 лютого 2022 року Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців. Він, зокрема, повідомив, що день 16 лютого, який анонсують, як дату можливого нападу РФ, Україна зробить Днем єднання. Зеленський також розпорядився, щоб протягом доби уряд забезпечив підняття на 30 відсотків проти початку 2022 року зарплат військовослужбовцям Збройних сил і на 20 відсотків ― прикордонникам і нацгвардійцям. Також прискорити організацію територіальної оборони.

Зі слів Наталі Ніколаєнко, таке рішення є ефективним. Взагалі, лютий в історії нашої держави ― із трагічними аспектами, трагічними сторінками.

"Водночас із проголошенням Дня єднання я б хотіла почути в лютому результати розслідування розстрілів на Майдані в Києві у 2013-2014 роках, аналіз поразки в Дебальцевому і Іловайську, аналіз і ревізія діяльності Міністерства оборони, МВС за ці вісім років війни. Є, звичайно, позитивні зрушення. Міжнародна компанія Global Firepower, яка щорічно складає рейтинг кращих армій світу, зі 140 армій світу розмістила у рейтингу українську армію на 22 місці за військовою могутністю, фінансовими можливостями й матеріально-технічним потенціалом", — розказала Наталя Ніколенко.

За словами Наталі Ніколенко, президента доручив Уряду створити єдину інформаційну платформу UАразом, яка щодня інформуватиме про "реальний стан безпекової ситуації" та "заходи щодо зміцнення обороноздатності держави".

"Якщо ми говоримо про інформаційну платформу, насамперед маємо залучити фахівців, вищі, політологів, істориків, викладачів правознавства. Тобто тих громадян, які фахово долучені до інформаційної протидії в сьогоднішніх умовах. Вчитель історії сьогодні це один з "воїнів світла", ― прокоментувала Наталя Ніколенко.

За словами Наталі Ніколенко, сьогоднішня ситуація свідчить про те, хто є хто в державі, чітко показує політичні сили, які готові разом із суспільством стати на захист держави. Адже суспільство зріле і воно показало цю зрілість у 2013-2014 роках, а українська влада не може продемонструвати весь спектр дієвих механізмів боротьби за національну безпеку і суверенітет.

"Ця ситуація показала, що нам ніхто не допоможе. Нам дадуть зброю, навчать змагатися у протистояннях, але за нас зробити всю роботу абсолютно неможливо. Сьогоднішня висока ескалація свідчить, що Україна рухається у правильному напрямку", ― розказала Наталя Ніколенко.

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