На Черкащині за добу діагностували 1 186 нових випадків коронавірусу, повідомила директорка Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб Людмила Кравченко.

За словами Людмили Кравченко, з початку пандемії всього підтверджених випадків 154 997.

"За добу лабораторно підтверджено COVID-19 у територіальних громадах Черкаського району – 610 випадків, Уманського – 238 інфікувань, Звенигородського – 145 та у Золотоніській громаді – 193 інфікування", — розповіла медикиня.

За її словами, найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстровано у віковій групі 40-69 років, смертей від цієї хвороби серед людей віком 60-79 років. Найменша кількість захворювань серед дітей до 17 років.

За добу вірусологічна лабораторія методом ПЛР дослідила 2 170 зразків біоматеріалу від хворих з підозрою на коронавірусну інфекцію, з діагнозом – пневмонія, контактних осіб з клінічними ознаками. Всього провели 518 972.

Від ускладнень коронавірусної інфекції померли за останню добу семеро черкащан, усього — 2 896.

"Зауважу, що летальність від цієї хвороби становить 1,9%, показник смертності – 244,0 на 100 тисяч населення", — повідомила Людмила Кравченко.

За її словами, на Черкащині за останню добу одужали від коронавірусу 1 131 людина. Загальна кількість одужалих за весь час пандемії — 136 570 черкащан.

За інформацією пресслужби Мінохорони здоров'я України, станом на 17 лютого в Україні зафіксували 33 330 випадків інфікування COVID-19.

Що відомо

Із 28 січня Черкаська область перейшла до "помаранчевої" зони карантину. Про це повідомила заступниця начальника управління охорони здоров’я Черкаської облдержадміністрації Тетяна Бондар.

У Черкаській області вісім закладів (п'ять – "першої хвилі", п'ять – "другої хвилі"), де надають допомогу хворим на COVID-19. Розгорнуто 1 960 ліжок. Із них забезпечені кисневою підтримкою 1 808 ліжок, це 92%, розповіла Суспільному заступниця голови Черкаської облдержадміністрації, яка курує медицину, Лариса Кошова. До цього списку планують додати ще дві лікарні.

В області працюють 101 пункт щеплень, 32 центри вакцинації та 25 мобільних бригад.

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