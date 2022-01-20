Центри вакцинації на Черкащині: де можна зробити щеплення?

На Черкащині, згідно даних Міністерства охорони здоров'я України, є 32 центри вакцинації, де можна зробити щеплення. Зі слів заступниці голови Черкаської обласної державної адміністрації, яка курує медицину, Лариси Кошової, окрім стаціонарних центрів працюють також мобільні бригади та пункти.

Ми зібрали інформацію про центри вакцинації у Черкаській області і розташували їх за алфавітом.

Суспільне Черкаси

Суспільне Черкаси

Суспільне Черкаси

Суспільне Черкаси

Суспільне Черкаси

Суспільне Черкаси

Суспільне Черкаси

Суспільне Черкаси

Суспільне Черкаси

Суспільне Черкаси

Суспільне Черкаси

Суспільне Черкаси

Суспільне Черкаси

Суспільне Черкаси

Суспільне Черкаси

Суспільне Черкаси

Суспільне Черкаси

Перевірити графік роботи центрів вакцинації та записатися на щеплення можна онлайн або через контактний центр Міністерства охорони здоров'я України за телефоном 0 800 60 20 19.

Що відомо

В області працюють 101 пункт щеплень, 32 центри вакцинації та 25 мобільних бригад.

Із 23 грудня Черкаська область перейшла до "жовтої" зони карантину. Таке рішення ухвалила на позачерговому засіданні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

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