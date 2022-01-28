Черкащина перейшла до "помаранчевої" карантинної зони

Черкаська область перейшла до "помаранчевої" зони епідемічної небезпеки. Про це повідомила заступниця начальника управління охорони здоров’я Черкаської облдержадміністрації Тетяна Бондар.

За словами Тетяни Бондар, в області перевищений коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування. Через перевищення цього показника 28 січня Черкащина переходить до "помаранчевої" карантинної зони.

"З лабораторно підтвердженим вірусом COVID–19 в області лікуються 5 940 жителів області. На стаціонарному лікуванні на ковідних ліжках перебувають 492 людини, дітей – 27. Апаратів штучної вентиляції легень зайнято 24", — пояснила посадовиця.

Як повідомили у пресслужбі Міністерстві охорони здоров'я України, при "помаранчевій" зоні необхідно дотримуватись маскового режиму, дистанції у півтора метра, а також забороняється:

проведення масових заходів за участю більш як однієї людини на чотири квадратні метри площі будівлі або території,

заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,

заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж одна людина на 10 квадратних метрів,

дошкільні навчальні заклади та перші-четверті класи шкіл працюють у звичайному форматі, проте інші заклади освіти можуть працювати лише у разі наявності 80% вакцинованого хоча б одною дозою персоналу. В іншому випадку заклад освіти працює у дистанційному форматі,

обмеження по часу роботи закладів відсутні.

Також у Міністерстві охорони здоров'я додали, що на "помаранчевому" рівні місцева влада може вводити додаткові обмеження.

Що відомо

У Черкаській області всім закладів (п'ять – "першої хвилі", п'ять – "другої хвилі"), де надають допомогу хворим на COVID-19. Розгорнуто 1 960 ліжок. Із них забезпечені кисневою підтримкою 1 808 ліжок, це 92%, розповіла Суспільному заступниця голови Черкаської облдержадміністрації, яка курує медицину, Лариса Кошова. До цього списку планують додати ще дві лікарні.

В області працюють 101 пункт щеплень, 32 центри вакцинації та 25 мобільних бригад.

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