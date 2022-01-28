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Черкащина перейшла до "помаранчевої" карантинної зони
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Черкащина перейшла до "помаранчевої" карантинної зони

Катерина Криниця
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Черкащина перейшла до "помаранчевої" карантинної зони Суспільне Черкаси

Черкаська область перейшла до "помаранчевої" зони епідемічної небезпеки. Про це повідомила заступниця начальника управління охорони здоров’я Черкаської облдержадміністрації Тетяна Бондар.

За словами Тетяни Бондар, в області перевищений коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування. Через перевищення цього показника 28 січня Черкащина переходить до "помаранчевої" карантинної зони.

"З лабораторно підтвердженим вірусом COVID–19 в області лікуються 5 940 жителів області. На стаціонарному лікуванні на ковідних ліжках перебувають 492 людини, дітей – 27. Апаратів штучної вентиляції легень зайнято 24", — пояснила посадовиця.

Як повідомили у пресслужбі Міністерстві охорони здоров'я України, при "помаранчевій" зоні необхідно дотримуватись маскового режиму, дистанції у півтора метра, а також забороняється:

  • проведення масових заходів за участю більш як однієї людини на чотири квадратні метри площі будівлі або території,
  • заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,
  • заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж одна людина на 10 квадратних метрів,
  • дошкільні навчальні заклади та перші-четверті класи шкіл працюють у звичайному форматі, проте інші заклади освіти можуть працювати лише у разі наявності 80% вакцинованого хоча б одною дозою персоналу. В іншому випадку заклад освіти працює у дистанційному форматі,
  • обмеження по часу роботи закладів відсутні.

Також у Міністерстві охорони здоров'я додали, що на "помаранчевому" рівні місцева влада може вводити додаткові обмеження.

Що відомо

  • У Черкаській області всім закладів (п'ять – "першої хвилі", п'ять – "другої хвилі"), де надають допомогу хворим на COVID-19. Розгорнуто 1 960 ліжок. Із них забезпечені кисневою підтримкою 1 808 ліжок, це 92%, розповіла Суспільному заступниця голови Черкаської облдержадміністрації, яка курує медицину, Лариса Кошова. До цього списку планують додати ще дві лікарні.
  • В області працюють 101 пункт щеплень, 32 центри вакцинації та 25 мобільних бригад.

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