Препарат для лікування хворих на COVID-19 доставили на Черкащину

683 флакони препарату для лікування пацієнтів, хворих на COVID-19, доставили в Черкаську область. Про це Суспільному повідомила заступниця голови Черкаської обласної державної адміністрації, яка курує медицину, Лариса Кошова.

За словами Лариси Кошової, флакони розподілені між лікувальними закладами, які надають медичну допомогу хворим на COVID-19 черкащанам.

"В область доставили 683 флакони. Вони розподілені між лікувальними закладами", – зазначила заступниця голови обласної державної адміністрації.

Лариса Кошова додала, що препарат отримають десять лікарень області, що надають медичну допомогу пацієнтам, які хворіють на коронавірус.

Що відомо

Із 23 грудня Черкаська область перейшла до "жовтої" зони карантину. Таке рішення ухвалила на позачерговому засіданні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

У Черкаській області вісім закладів (п'ять – "першої хвилі", п'ять – "другої хвилі"), де надають допомогу хворим на COVID-19. Розгорнуто 1 960 ліжок. Із них забезпечені кисневою підтримкою 1 808 ліжок, це 92%, розповіла Суспільному заступниця голови Черкаської облдержадміністрації, яка курує медицину, Лариса Кошова. До цього списку планують додати ще дві лікарні.

В області працюють 101 пункт щеплень, 32 центри вакцинації та 25 мобільних бригад.

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