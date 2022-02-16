У базі даних Космічних військ США почала відображатись інформація про ідентифікацію українського супутника "Січ-2-30", з яким після запуску 13 січня не одразу вдалося встановити зв’язок.

Як повідомив член парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Роман Грищук, це означає, що відбувся сталий зв'язок або їх серія з супутником.

Це відбулося завдяки багатоденним зусиллям фахівців Національного центру управління та випробувань космічних засобів, внаслідок чого вдалось визначити супутник як один із космічних об'єктів, який до цього мав тільки умовну назву, зазначив Грищук.

“У каталозі – це космічний об'єкт 51030 з попередньою назвою “Object AY”. Наразі вже відображається на візуалізації як “Sich-2-30” (“Sich-2-1”)”, — написав парламентарій.

Він також повідомив, що льотно-конструкторські випробування супутника дистанційного зондування Землі “Січ-2-30” (“Січ-2-1”), які мають завершитись у середині березня, нині продовжуються.

Фото: Facebook Романа Грищука Український супутник "Січ-2-30" ідентифікували у базі даних Космічних військ США

Що відомо

13 січня 2022 року о 18:51:58 за київським часом у результаті кластерного пуску ракета-носій Falcon 9 вивела український супутник дистанційного зондування Землі "Січ-2-30" на розрахункову орбіту. Це перший за 10 років український супутник, який був запущений у космос. Після запуску супутник вийшов на зв’язок.

27 січня конструкторське бюро "Південне" повідомило, що супутник "Січ-2-30" не може виробляти достатню кількість енергії на орбіті. Це не дозволило "встановити стійкий зв'язок з космічним апаратом під час критично важливих перших сеансів і забезпечити своєчасну побудову його штатної орієнтації".

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