Український супутник «Січ-2-1», внаслідок низки зовнішніх чинників, наразі не може виробляти достатню кількість енергії на орбіті. Про це йдеться на офіційній сторінці конструкторського бюро "Південне" у Facebook.

За повідомленням: ряд зовнішніх чинників не дозволив встановити стійкий зв'язок з космічним апаратом під час критично важливих перших сеансів і забезпечити своєчасну побудову його штатної орієнтації.

Неправильна орієнтація супутника призвела до того, що на робочі поверхні сонячної батареї апарата наразі потрапляє лише відбите від Землі сонячне випромінювання або короткочасне пряме випромінювання під малим кутом.

"Поєднання цих факторів призвело до негативного впливу на енергетичний баланс апарата", - наголошують у КБ.

Закладені ще на етапі розроблення та створення космічного апарата інженерні рішення й алгоритми роботи дозволили "Січ-2-1" провести самостійне перезавантаження та поновити свою працездатність в енергозберігаючому режимі.

За результатами наступних сеансів зв’язку відмов бортової апаратури не виявлено.

У бюро інформують моделювання динаміки руху космічного апарата по орбіті з урахуванням впливу зовнішніх факторів (взаємодії космічного апарата з магнітним полем Землі, гравітаційних та аеродинамічних впливів) свідчить про те, що протягом одного-двох місяців просторове положення стане сприятливим для накопичення електроенергії, що дасть можливість привести орієнтацію до штатної..

Наразі спеціалісти Національного центру управління та випробувань космічних засобів разом з фахівцями ДП КБ "Південне" забезпечують зв'язок з космічним апаратом та аналізують телеметричну інформацію, готуючись до продовження льотних випробувань.

Що відомо

13 січня 2022 року, о 18:51:58 за київським часом, у результаті кластерного пуску ракета-носій Falcon 9 вивела український супутник дистанційного зондування Землі «Січ-2-1» на розрахункову орбіту.

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