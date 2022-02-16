У громадах Дніпропетровщини планують висадити понад 2 млн молодих дерев та створити 400 га зелених масивів. Про це йдеться у пресрелізі Дніпропетровської облдержадміністрації, який отримало Суспільне.

Для першого етапу заліснення в області вже обрали 7 ділянок. Загалом це 540 га землі у Кам’янському, Дніпровському і Павлоградському районах.

"Збираємося висадити майже 2 млн молодих дерев. Більш ніж утричі збільшили збір насіння. Висіяли більше розсади. Ґрунтообробна техніка готова, трактори на старті», – розповів перший заступник начальника Обласного управління лісового та мисливського господарства Валерій Величко.

Висадку проводитимуть й восени. Залежно від типу ґрунту цьогоріч область озеленюватимуть дубово-кленовими, акацією, та хвойними деревами.

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