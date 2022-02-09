Минулого року лісівники Хмельниччини провели лісопосадку на близько тисячі гектарах, з них на 80 гектарах було висаджено новий ліс. Навесні цього року планують відновити 400 га та посадити ще 60 га лісу.

Про це Суспільному розповів заступник начальника Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства Павло Золотий.

За словами посадовця, з минулого року лісівники Хмельниччини стали інтенсивніше садити нові ліси завдяки президентській ініціативі щодо масштабного заліснення країни.

«Ми, звісно, долучилися до цієї програми і вже з липня 2021 року трохи скоригували свої плани. В першу чергу, це стосується заготівлі насіння, адже для того, щоб збільшувати площі лісів, треба мати посадковий матеріал. Також ми в себе провели перегляд тих ділянок, які раніше у нас вважалися галявинами, пустирями, і прийняли їх до лісокультурного фонду, тобто, на них ми будемо садити новий ліс», - розповів Павло Золотий.

Лісовідновлення та лісорозведення: в чому різниця?

За словами Павла Золотого, варто розрізняти поняття лісовідновлення та лісорозведення, адже дерева висаджуються в обох випадках. Додає: лише за президентською програмою торік в Хмельницькій області висадили 2 мільйони дерев, це близько 400 га лісу, але це не завжди новий ліс.

«Там, де в лісі пройшла заготівля деревини чи було проведено суцільну санітарну рубку, та ділянка протягом двох років, згідно закону, має бути заліснена, тобто, там мають бути висаджені молоді дерева. Така висадка лісу називається лісовідновленням. Ми от зараз весною плануємо 400 га таких ділянок, де рік-півтора тому проводили заготівлю чи санітарну рубку, засадити деревами. Якщо на якійсь ділянці не було лісу - чи це угіддя, які не використовуються в сільському господарстві, чи це якісь кам’янисті розсипи, чи це галявини, пустирі, чи рекультивовані землі, - і ми на них садимо ліс, це називається лісорозведенням. Завдяки лісорозведенню збільшується площа загального держлісфонду», - пояснює посадовець управління лісового та мисливського господарства області.

Програма масштабного заліснення: коли з’являться нові ліси

Зі слів Павла Золотого, у 70-х роках минулого століття держава приділяла значну увагу лісорозведенню. Усі оті ліси на берегах Дністровського каньйону, що знаходяться на боці Хмельницької області, каже він, були посаджені саме в ті роки.

«Це рукотворні ліси, які були висаджені в межах цільової державної програми. Тоді там було висаджено 3,5 тисяч гектарів лісу. З 2006 року заходи з лісорозведення не фінансувалися державою, тому лісівники Хмельниччини, дивлячись на фінансовий стан лісгоспів, садили нові ліси менш інтенсивно - десь 5 - 10 га щороку. У зв’язку з прийняттям державної програми, запровадженої президентом, щодо масштабного заліснення, керівництвом Держлісагенства було прийняте рішення, що ми повинні у цьому питанні десь трохи потуги свої збільшити. Тут ще й так співпало, що і ринок деревини рухнувся, тобто у лісівників збільшилися вільні обігові кошти, і держава знизила нам трохи податкове навантаження, тож ми розпочинаємо «набирати маху» в роботі з лісорозведенням», - каже Павло Золотий.

Посадовець також додає, що їхнє відомство підготувало на розгляд сесії обласної ради «Програму розвитку лісового господарства Хмельницької області», тож якщо депутати її затвердять, то робота із лісорозведенням в області проводитиметься ще ширше, відповідно, кількість нових лісів збільшиться. А нові заліснені ділянки, каже Павло Золотий, стануть повноцінними лісами через 5-6 років, після того, як молоді дерева зміцніють та ділянки переведуть в покриту лісом площу.

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