Ліщину та бархат амурський з Берегової пересадять у двори Чернігова

Під час весняного періоду висадки дерев саджанці з Берегової пересадять на інші ділянки. Про це на ранковій нараді з керівниками підрозділів сказав міський голова Чернігова Владислав Атрошенко.

"Є запит ЖЕКів на досадку дерев по місту в цілому, по внутрішньобудинковому простору. Ця заявка – на 290 дерев. Є пропозиція взяти ці дерева з вулиці Берегової. Там, де ми на суботнику насаджували", – сказав Атрошенко.

Нагадаємо, 12 листопада 2018 року відбулась осіння толока, на якій висадили 150 молодих саджанців ліщини ведмежої та 20 – бархату амурського.

ФОТО: Чернігівська міська рада Висадка дерев на Береговій у 2018 році

За словами Атрошенка, ці саджанці пересадять на прибудинкові території, а алею на Береговій зроблять з "абсолютно іншої якості дерев".

Також у Чернігові планують висадити 350 нових дерев. Зі слів Атрошенка, висаджувати будуть дерева з діаметром стовбура 18-23 сантиметра, і віком від п’яти до семи років.

Як сказав директор КП "Зеленбуд" Віталій Морський у коментарі Суспільному, дерева будуть висаджувати так:

вулиця Хлібопекарська – близько 100 дерев: платани;

вулиця Князя Чорного – близько 50 дерев: липи та берези;

сквер Богдана Хмельницького – 48 дерев: клени, ясени, рабинії;

алея біля "Золотого берега" – 25 дерев: верби;

проспект Перемоги (від "Деснянської правди" до П'яти кутів) – 62 дерева: липи

проспект Миру (від Красної площі до перехрестя з вулицею В'ячеслава Чорновола) – 23 дерева: липи й кілька сакур;

вулиця Рокосовського – 20 дерев: клени;

вулиця Доценка – 11 дерев: клени;

вулиця Космонавтів – 10 дерев: клени.

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