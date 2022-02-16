79-річна волонтерка з Маріуполя вчиться стріляти та збирати-розбирати автомат. Нещодавно записалася до батальйону територіальної оборони, їздить на навчання та стрілецькі дні. А у вільний від військового вишколу час допомагає українським бійцям. Свою історію жінка розповіла кореспондентці Суспільного.

Валентина Константиновська все життя пропрацювала економісткою. З 2014 року допомагає військовослужбовцям, які несуть службу на передовій.

Жінка розповіла, що волонтерством почали займатися разом з донькою.

"Жарила пиріжки, варила борщі, супи. Хтось возив на фронт, хтось возив у госпіталь", — згадує Валентина.

Згодом, каже пані Валентина, знайшлися однодумці, об’єднали зусилля. Одні готували їжу вдома, інші відвозили її на фронт. Містяни віддавали вживаний одяг. Волонтери перешивали його для потреб військових.

Допомагати українським захисникам, каже жінка, продовжують і досі. Плетуть захисні сітки, шиють балаклави.

Восени пані Валентина записалася до батальйону територіальної оборони. Відвідує всі збори та навчання. Під час одного з таких військових вишколів її сфотографували журналісти. Світлина розлетілася соцмережами. Потрапила на обкладинки міжнародних видань. Нещодавно пані Валентина навчилася збирати та розбирати автомат, каже це була її мрія.

"Я громадянка своєї країни, я українка, а в українців — ген спротиву, ген свободи, перемоги. Ось з цим я пішла. Я повинна допомагати чим можу. А може прийдеться мені десь і колись постріляти. Я ж не знаю, як воно складеться", — каже Валентина.

Зброю, говорить пані Валентина, опановуватиме і надалі. Каже готова стати на захист української землі й дати відсіч ворогу чим зможе.

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