На території Миколаєва розташовані 222 захисні споруди, з них 72 — у житлових будинках. У разі небезпеки люди можуть сховатися у підвальних приміщеннях своїх будинків. Проте у будинках мікрорайону Намив такі приміщення не передбачені проєктом.

Про це кореспондентам Суспільного розповів начальник управління з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення Олександр Герасіменя.

За словами Олександра Герасімені, на всіх мешканців Намиву не вистачає підвальних приміщень, тому відповідно до нормативних даних, розглядається питання щодо облаштування тимчасових споруд.

"У мікрорайоні Намив, у зв’язку з тим, що цей мікрорайон будувався на намивній території, проєктом не передбачили взагалі підвальних приміщень. Тобто у цьому районі немає підвальних приміщень, в яких би ми могли укривати населення. Тому ми спланували укриття в школах та паркінгах, магазинах, які мають склади, підвальні приміщення", — каже Олександр Герасіменя.

У будинку на вулиці Лазурній, 14-Б, що у мікрорайоні Намив, мешкають 150 людей. Під будинком є технічне приміщення, де розташовані будинкові комунікації. Проте там ховатися не можна, за словами голови ОСББ "Вітязь" Микола Олійник, умов для перебування людей немає.

Фото: Світлана Кльосова/Суспільне Миколаїв Підвал на вулиці Лазурна,14-Б

"Не знаю на Намиві ні одного будинку, де є проєкт такий. Ті будинки, які до 1984 року здавалися, то там взагалі підвалів практично не існує, там пройти неможливо підвалом, там комунікації й все інше", — розповідає Микола Олійник.

Приміщення підвалу порожнє, вентиляції немає, є доступ до питної води.

Фото: Світлана Кльосова/Суспільне Миколаїв Підвал на вулиці Лазурна, 14-Б

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Доступ до підвальних приміщень у сусідньому будинку на вулиці Лазурна, 10-В тільки через під’їзд. Табличок з повідомленнями про можливість тимчасового укриття чи балансоутримувача тут немає. В одному з під’їздів вхід до підвалу замурували.

Фото: Світлана Кльосова/Суспільне Миколаїв Підвал у будинку на вулиці Лазурна, 10-В

"Якщо навіть ховатися у підвал, то він затоплений наполовину", — говорить мешканець будинку на вулиці Лазурна, 10-В Олександр Волянський.

У підвалі, який показали мешканці будинку на Лазурній, 10-В, води не виявилося, проте і місця, де сховатися там немає. За дверима — приміщення два на два метри.

Фото: Світлана Кльосова/Суспільне Миколаїв Підвал у будинку на вулиці Лазурна, 10-В

У підвалі на вулиці Декабристів, 23-А/8, біля під'їзду табличка "Сховище № 52012, ключі в дільниці 1 ТОВ "Центральний 1". Проте ключі не потрібні, тому що двері відчинені. Всередині приміщення розкидане сміття.

Фото: Світлана Кльосова/Суспільне Миколаїв Підвали у будинку на Декабристів

Телефоном диспетчерка першої дільниці управляючої компанії "Центральний, 1" сказала, що компанія відношення до цього сховища не має і кинула слухавку. Інші номери управителя недійсні.

Фото: Світлана Кльосова/Суспільне Миколаїв Підвал у будинку на Декабристів

За словами Олександра Герасімені, ще одна проблема з розміщенням людей у підвальних приміщеннях — мотлох та бруд.

"Відповідальність за наведення ладу лежить на управляючій компанії та КЖЕПі Центрального району", — говорить Олександр Герасіменя.

Фото: Світлана Кльосова/Суспільне Миколаїв Підвал на вулиці Декабристів

Підвал — це тимчасове сховище. У разі небезпеки мешканці можуть перебувати у підвалі близько шести годин, а у захисній споруді — майже три дні. Доступ до підвальних приміщень забезпечує балансоутримувач.

Що відомо

93 з 222 захисних споруд перебувають у комунальній власності міста Миколаєва, решта або в приватній, або в державній власності.

В цілому і в захисних спорудах, і в тимчасових укриттях зможе розміститись понад 70 відсотків населення Миколаєва.

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