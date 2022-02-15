Миколаївські сховища оснащують меблями зі шкіл

Захисні споруди, що розташовані в житлових будинках комунальної власності, доукомплектовують меблями. Станом на 15 лютого до сховищ перевозять стільці та столи, які раніше використовувались у школах міста.

Інформацію про це кореспондентам Суспільного підтвердила начальниця відділу інформаційного забезпечення департаменту Миколаївського міського голови Катерина Сільман.

За словами Катерини Сільман, розпорядження використати для облаштування сховищ шкільні меблі, які були у вжитку, надав міський голова Олександр Сєнкевич.

Фото: Миколаївської міської ради До сховища переносять шкільні стільці

За словами Катерини Сільман, у сховища привезуть 600 стільців та майже 200 столів. З перевезенням допомагають представники Громадського формування “Сокіл” та адміністрації Центрального району.

Як розповів начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександр Герасіменя, в місті налічується 72 захисні споруди, розміщені в будинках комунальної форми власності.

Що відомо

У Миколаєві розташовані 222 сховища та понад 450 підвальних приміщень житлових будинків, які можна використовувати, як тимчасове укриття в разі надзвичайної ситуації. 93 з 222 захисних споруд перебувають у комунальній власності міста, решта або в приватній, або в державній власності. В цілому і в захисних спорудах, і в тимчасових укриттях зможе розміститись понад 70 відсотків населення Миколаєва.

Станом на 3 лютого перевірені 179 з 222 сховищ. За результатами перевірки, готові до використання за призначенням 70. У решти відсутнє або зламане фільтро-вентиляційне обладнання.

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