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Сумська ОДА підготувала пам`ятку про дії в кризовій ситуації
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Сумська ОДА підготувала пам`ятку про дії в кризовій ситуації

Юлія Марковська
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Сумська ОДА підготувала пам`ятку про дії в кризовій ситуації Сумська ОДА

У пам`ятці зібрали відповіді на 13 запитань, котрі можуть стати у пригоді людям, які опинилися у кризовій ситуації. Відповіді опублікували на сайті Сумської облдержадміністрації.

У пам'ятці є відповіді на ці, за думкою ОДА, найпоширеніші серед мешканців Сумщини, запитання:

  1. Яка стратегія ваших дій у разі надзвичайної ситуації?
  2. Які запаси треба зробити вдома?
  3. Як підготувати транспортні засоби?
  4. Які медикаменти та засоби першої допомоги потрібно мати?
  5. Як підготувати рюкзак безпеки?
  6. Як підготуватися до відсутності газу та електрики?
  7. Де шукати правдиву інформацію?
  8. Як підготувати дітей?
  9. Як подбати про домашніх тварин (собаки, коти)?
  10. Що робити, якщо ви дізналися про наближення військових дій?
  11. Що робити, почувши сирену?
  12. Що робити в разі артобстрілу чи бомбардування?
  13. Що робити в разі появи чужих військових та пострілів зі стрілецької зброї?

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