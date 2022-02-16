Сумська ОДА підготувала пам`ятку про дії в кризовій ситуації

У пам`ятці зібрали відповіді на 13 запитань, котрі можуть стати у пригоді людям, які опинилися у кризовій ситуації. Відповіді опублікували на сайті Сумської облдержадміністрації.
У пам'ятці є відповіді на ці, за думкою ОДА, найпоширеніші серед мешканців Сумщини, запитання:
- Яка стратегія ваших дій у разі надзвичайної ситуації?
- Які запаси треба зробити вдома?
- Як підготувати транспортні засоби?
- Які медикаменти та засоби першої допомоги потрібно мати?
- Як підготувати рюкзак безпеки?
- Як підготуватися до відсутності газу та електрики?
- Де шукати правдиву інформацію?
- Як підготувати дітей?
- Як подбати про домашніх тварин (собаки, коти)?
- Що робити, якщо ви дізналися про наближення військових дій?
- Що робити, почувши сирену?
- Що робити в разі артобстрілу чи бомбардування?
- Що робити в разі появи чужих військових та пострілів зі стрілецької зброї?
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