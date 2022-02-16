Сумська ОДА підготувала пам`ятку про дії в кризовій ситуації

У пам`ятці зібрали відповіді на 13 запитань, котрі можуть стати у пригоді людям, які опинилися у кризовій ситуації. Відповіді опублікували на сайті Сумської облдержадміністрації.

У пам'ятці є відповіді на ці, за думкою ОДА, найпоширеніші серед мешканців Сумщини, запитання:

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