У Бурині, що на Сумщині, сталася пожежа у приватному будинку. Господаря з помешкання витягли рятувальники. Про це йдеться на сайті головного управління ДСНС в Сумській області.

Загоряння сталося 15 лютого на вулиці Вознесенській. Коли рятувальники прибули на місце, то побачили сильне задимлення. Вогонь охопив меблі, речі домашнього вжитку, стіни та стелю на площі до 30 кв. м. Була загроза його поширення на весь будинок. У коридорі вони виявили 71-річного власника помешкання.

На гасіння пожежі знадобилося близько 20 хвилин. За попередніми висновками фахівців причиною стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.

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