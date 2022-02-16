У Запоріжжі розгорнули Прапор Єднання завдовжки 50 метрів

16 лютого на каскаді фонтанів "Райдуга" в Запоріжжі урочисто розгорнули Прапор Єднання, довжина якого 50 метрів.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Запоріжжя Олена Лисенко.

Державний прапор розгорнули з нагоди Дня єднання о десятій годині ранку. Також присутні заспівали державний гімн.

Фото: Суспільне Запоріжжя

До участі в акції долучилися представники запорізьких музеїв, театрів, студенти.

"Коли восьмий рік йде війна, то немає великої різниці, що відбувається в інформаційному просторі. Тобто всі ці "розгойдування". Але ми повинні бути єдині. Вісім років ми єдині й сьогодні ще один гарний привід це продемонструвати", — каже запорізький актор Юрій Драненко.

Фото: Суспільне Запоріжжя Юрій Драненко

Полковник та начальник ліцею "Захисник" Руслан Кулька каже, що сьогоднішній захід потрібен, перш за все, щоб підтримати бойовий дух наших військових.

Фото: Суспільне Запоріжжя Руслан Кулька

"Сьогодні велика небезпека зовнішньої агресії з боку Російської федерації проти нашої країни. Сьогодні військові ЗСУ, Нацгвардії, Прикордонної служби готуються відбивати агресію. Кожен військовий має чітко усвідомлювати, за що він воює. Він має бачити підтримку всього українського народу", — каже чоловік.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Що відомо

Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців на тлі напруженості навколо ескалації на кордоні з Росією. Він, зокрема, повідомив, що день 16 лютого, який анонсують, як дату можливого нападу РФ, Україна зробить Днем єднання. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч. США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом.

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber або в Telegram