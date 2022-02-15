У Кропивницькому вшанували пам’ять воїнів, загиблих на території інших держав

У Кропивницькому вшанували пам’ять загиблих учасників бойових дій на території інших держав. За підрахунками Суспільного, біля пам’ятника ”Воїнам-інтернаціоналістам всіх поколінь Кіровоградщини” зібрались близько сотні кропивничан, серед яких ветерани бойових дій та військові.

Навколо пам’ятника розмістили портрети загиблих в Афганістані кропивничан. Присутні поклали квіти до пам'ятника, загиблих вшанували хвилиною мовчання.

Кіровоградська обласна рада

Кіровоградська обласна рада

Що відомо

15 лютого 1989 року закінчилася десятирічна війна в Афганістані.

За інформацією заступниці голови обласної федерації ветеранів Афганістану та силових структур Любові Дозор, у війні в Афганістані брали участь майже 4,5 тисячі жителів Кіровоградської області, 1570 з яких – з обласного центру. Загинули 118 жителів регіону, 17 з яких – з Кіровограда, нині – Кропивницький.

Жителі регіону брали участь у бойових діях на території 30 країн. Суспільне чекає на інформацію від начальника обласного управління комунікацій з громадськістю та інформаційної діяльності Віталія Останнього щодо загальної їх кількості та кількості загиблих.

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