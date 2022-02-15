У Львові для учнів 9-11 класів провели заняття зі стрільби, домедичної та психологічної допомоги. Нацгвардійці навчали дітей, як розбирати та збирати зброю, правильно діяти у стресовій ситуації та надавати першу допомогу. Про те, як проходили навчання, дізнавалося Суспільне.

Десятикласниця Роксолана Кулик навчається стріляти. Дівчинка розповідає, найважче для неї — тримати зброю.

"Це дуже цікаво, але дуже тяжко. От ніби здається все легко, а потім, коли ти сама береш в руки зброю, ці відчуття не передати", — каже школярка.

Суспільне Львів Роксолана Кулик

Вправляється у стрільбі також учень 10 класу Михайло Гірник. Каже, що раніше цього не робив:

"Якщо зброю треба прочистити, її треба повністю розібрати, можливо, щось поламалась. В цьому немає нічого складного. Потрібно запам’ятати послідовність. Вважаю це заняття потрібним, тому що зараз така ситуація".

Навчають учнів стріляти нацгвардійці. Заняття відбуваються у їхній частині.

"Ціллю наших занять було навчити школярів володіти бойовою зброєю, пояснити їм всі тонкощі стрільби: як правильно прицілюватися, як правильно приймати стійку, тобто саме положення під час стрільби, як правильно дихати, вже коли вони роблять перший постріл. Дуже хороші результати показують дівчатка, вони більш старанні. Хлопцям, можливо, дається трошки швидше, але дівчатка більш наполегливі", — каже інструкторка Юлія Мірчук.

Суспільне Львів Навчання для школярів

Поки одні учні вчаться стріляти, інша група школярів навчається надавати домедичну допомогу.

"Нас навчили, як правильно себе поводити у випадку кровотечі. Нам дали ось такі турнікети, за допомогою яких ми можемо обкрутити ділянку із якої тече кров і завдяки цьому, якщо це правильно зробити, врятуватись. Сподіваюсь, що мені це не знадобиться, але я думаю, що це всім треба таке знати", — каже учениця Соломія Тиневська.

Суспільне Львів Навчання для школярів

Також школярам провели заняття із психологічної підготовки, аби пояснити, як організм людини може реагувати на стрес.

"Не дай Бог, якщо якась ситуація станеться, учні зможуть згадавши ці уроки, які з ними проводять, надати якусь мінімальну підтримку, допомогу своїм товаришам", — каже військовослужбовець Василь Куценко.

Сьогодні, 15 лютого, у частині Нацгвардії навчалися учні ліцею імені Пулюя. Невдовзі військовослужбовці вчитимуть дітей і з інших шкіл Франківського району. Окрім цього, для старшокласників проводитимуть навчання на базі шкіл, які мають тир.

"Складено графік і розпрацьовано коли, хто і в який день, скільки дітей, яких класів приводять для того, щоб на практиці могли постріляти із пневматичної зброї. Окрім того, в нас є домовленості з Львівським медичний університетом імені Крупинського – вони проводять навчання для наших дітей", — каже керівниця міського управління освіти Леся Васюта.

Також повчитися стріляти у шкільному тирі можуть батьки школярів.

Що відомо

14 лютого у Львові відбулося позачергове засідання міської комісії ТЕБ і НС. На ньому розглядали питання забезпечення безперебійної життєдіяльності міста на випадок надзвичайної ситуації. Про це під час брифінгу повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

На засіданні розглянули питання забезпечення водою у разі повного відімкнення світла. За словами Садового, у разі повного відімкнення електропостачання, Львів готовий надавати мешканцям санітарний об'єм води. Також розглянули питання про збільшення резерву крові . У місті прийняли рішення суттєво збільшити кількість дизель генераторів.

у разі повного відімкнення світла. За словами Садового, у разі повного відімкнення електропостачання, Львів готовий надавати мешканцям санітарний об'єм води. Також розглянули питання про збільшення . У місті прийняли рішення суттєво збільшити кількість Президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.

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