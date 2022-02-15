Два мільйони гривень виділила теробороні Тернопільська обласна рада

На нинішньому пленарному засіданні депутати розглянули обласну програму сприяння територіальній обороні в Тернопільській області на 2022–2024 і виділили підрозділам тероборони два мільйони гривень.

Про це Суспільному розповів голова облради Михайло Головко.

За його словами, гроші виділили для забезпечення заходів з формування та розміщення підрозділів оеремої бригади тероборони на території області.

Суспільне Тернопіль Результати голосування за виділення коштів теробороні

Окрім цього, депутати облради підписали меморандум щодо реалізації заходів для зміцнення обороноздатності Тернопільщини. Співпрацюватимуть із обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, 105-ою окремою бригадою тероборони, 44-ою артбригадою імені гетьмана Данила Апостола.

Суспільне Тернопіль Підписання меморандуму про співпрацю

Також прийняли звернення до вищого керівництва держави щодо відсічі московській агресії. В цьому зверненні 14 пунктів. Серед них – вимога провести необхідні мобілізаційні заходи та навчання, до яких залучити резервістів, демобілізованих учасників бойових дій та бійців добровольчих батальйонів. Також депутати просять доручити правоохоронним органам посилити охорону критично важливих об'єктів інфраструктури, посилити патрулювання вулиць із метою уникнення провокацій і терактів.

Суспільне Тернопіль Сесійна зала облради

Разом з тим, депутати Тернопільської облради закликають Верховну Раду України не голосувати за ратифікацію "Мінських домовленостей" та за зміни до Конституції України щодо "особливого статусу" Донбасу. Це було друге пленарне засідання четвертої сесії Тернопільської обласної ради сьомого скликання.

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