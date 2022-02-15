Рівненська обласна рада на позачерговому засіданні 15 лютого додала п'ять мільйонів гривень на потреби територіальної оборони Рівненщини. На позачерговій сесії депутати внесли відповідні зміни до обласної профільної програми. Тож, загалом фінансування потреб тероборони Рівненщини у 2022 році становитиме майже сім мільйонів гривень.

На Рівненщині діє Регіональний штаб тероборони на вісім областей та бригада, яка складається з п'яти батальйонів: чотири у районах та ще один – в обласному центрі.

Начальник Регіонального управління сил тероборони "Захід" Олександр Кяго на позачерговій сесії пояснив обласним обранцям що потребує тероборона Рівненщини.

"Зброю давати нам і купляти не треба. Бронежилети, каски, грошове забезпечення – все це забезпечує держава. На даний час додаткові кошти, які ми просимо виділити стосуються приміщень, які нам надані в оренду", – зазначив Олександр Кяго.

Рішення про збільшення фінансування на потреби тероборони Рівненщини підтримали 53 депутати обласної ради. Кошти виділили у рамках обласної програми про забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи на 2021-2023 роки.

"Кошти виділяються за зверненням розпорядників коштів. Таке звернення ми вчора одержали. Оперативно зреагували, підготували зміни до такої програми, бо на планову сесію ми виносили півтора мільйона гривень, знову ж – за зверненням причетних органів. Зараз вишукано можливість і спрямовується п'ять мільйонів", – пояснила директорка обласного департаменту фінансів Лідія Біляк.

Відтак, у 2022 році на потреби тероборони області на позачерговій сесії 15 лютого депутати виділили п'ять мільйонів гривень.

"Це кошти, так би мовити, в загальний котел. І вже військові мають визначити, які першочергові заходи, на які на їхню думку, треба спрямувати ці кошти, ці п'ять мільйонів. Паралельно, вважаю за необхідне сказати, вчора за двома підписами голови ради, голови адміністрації було скеровано лист на керівництво інших семи областей, які входять в регіональне управління тероборони "Захід", – зауважив голова Рівненської облради Сергій Кондрачук.

Як повідомив командир бригади тероборони області Олександр Цись, підрозділ укомплектований на 74%, на кінець місяця показник хочуть підвищити до 90%.

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Рівненська міська рада 4 лютого виділила приміщення, де базуватиметься регіональне управління територіальної оборони Західного регіону. Йому депутати одноголосно відвели будівлю колишнього садочка на вулиці Дубенській, де до 2018 року був притулок для бездомних.

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