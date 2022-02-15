Скільки громади Буковини виділили грошей на тероборону

На фінансування тероборони в області мають передбачити 20 мільйонів гривень. Половину з них виділили чернівецька та обласна ради. Решту — можуть направити громади. Суспільне дізнавалось у голів, яку суму вони виділили на підтримку.

Клішковецька громада виділила 200 тисяч гривень. Про це у коментарі Суспільному сказав голова Віктор Дронь. Сторожинець направив на територіальну оборону 250 тисяч гривень. У грудні торік Сокирянська громада виділила 120 тисяч гривень. Про це Суспільному сказав голова громади Василь Козак.

За словами голови Мамаївської громади Наталії Катрюк, 15 лютого на сесії вирішать скільки грошей виділить громада на тероборону. Попередньо — це 200 тисяч гривень. Також цього дня проведуть сесію в Неполоковецькій громаді. За словами голови Григорія Храпко, виділять приблизно 300 тисяч.

Кам'янецька громада виділить 100 тисяч. Гроші візьмуть з резервного фонду. Про це Суспільному сказав голова Василь Загарюк. На позачерговому засіданні сесії у Заставнівській громаді виділили 50 тисяч.

Депутати Чернівецької облради виділили 5 мільйонів гривень на підтримку тероборони в області. У Кіцманській та Селятинській громаді поки готуються до сесії.

На позачерговій сесії депутати Чернівецької міськради виділили 5 мільйонів гривень на підтримку тероборони. Під час сесії підполковник Олексій Карп сказав, що тероборона потребує інженерного спорядження для облаштування позицій, бронежилетів, шоломів, кариматів, спальних мішків, обладнання для облаштування місць зберігання зброї.

На фінансування тероборони області мають передбачити 20 мільйонів гривень. Ці гроші мають виділити громади області та обласна рада. Про це раніше під час виступу в облраді сказав заступник голови ОДА Богдан Ковалюк.

Що відомо

В області тероборона складається з чотирьох батальйонів, розташованих у районах та Чернівцях. Тероборону формують на всій території країни, аби за потреби її учасники захищали територію, на якій мешкають.

14 лютого голова ОДА Сергій Осачук повідомив, що на сесіях громад Чернівецької області обговорять питання про цивільний захист населення у випадку військового вторгнення Росії та фінансування батальйонів тероборони.

В областях України місцеві ради на позачергових засіданнях теж виділили гроші на тероборону. Зокрема такі рішення прийняли у Закарпатській, Житомирській, Вінницькій областях.

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