На сесіях громад Чернівецької області обговорять питання про цивільний захист населення у випадку військового вторгнення Росії та фінансування батальйонів тероборони.

Про це на сторінці у Facebook написав голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

У дописі він написав, що депутати рад зберуться, аби "заявити про свою принципову позицію у захисті держави на повну силу".

Чернівецька облрада повідомила, що 15 лютого депутати зберуться на позачергове засідання. Там обговорюватимуть територіальну оборону, підготовку населення в русі нацспротиву та підтримку діяльності військових частин.

Також вноситимуть зміни до обласного бюджету на 2022 рік. Засідання запланували на 11:00.

У Заставнівській міськраді повідомили про позачергове засідання.

За словами секретарки Чернівецької міськради Марини Кирилюк, наразі невідомо, чи збиратимуться депутати на позачергову сесію в місті. У коментарі Суспільному начальник управління з питань цивільного захисту Володимир Самолюк сказав, що його попередили, аби 15 лютого він був на позачерговій сесії міської ради. Які питання ставитимуть депутати — поки не знає.

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