На Буковині на підтримку тероборони депутати виділили 5 мільйонів гривень

Депутати Чернівецької облради виділили 5 мільйонів гривень на підтримку тероборони в області. За рішення одноголосно проголосували 54 обранці.
Про це передає кореспондентка Суспільного із засідання.
Гроші виділили з резервного фонду.
За словами заступника голови ОДА Богдана Ковалюка, фінансування тероборони передбачено у розмірі 20 мільйонів гривень. Водночас, окрім облради, гроші також виділятимуть громади області.
На них купуватимуть предмети першої необхідності та речі індивідуального захисту.
В області тероборона складається з чотирьох батальйонів, розташованих у районах та Чернівцях. Тероборону формують на всій території країни, аби за потреби її учасники захищали територію, на якій мешкають.
Що відомо
- 14 лютого голова ОДА Сергій Осачук повідомив, що на сесіях громад Чернівецької області обговорять питання про цивільний захист населення у випадку військового вторгнення Росії та фінансування батальйонів тероборони.
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