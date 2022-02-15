На Буковині на підтримку тероборони депутати виділили 5 мільйонів гривень

Депутати Чернівецької облради виділили 5 мільйонів гривень на підтримку тероборони в області. За рішення одноголосно проголосували 54 обранці.

Про це передає кореспондентка Суспільного із засідання.

Гроші виділили з резервного фонду.

За словами заступника голови ОДА Богдана Ковалюка, фінансування тероборони передбачено у розмірі 20 мільйонів гривень. Водночас, окрім облради, гроші також виділятимуть громади області.

На них купуватимуть предмети першої необхідності та речі індивідуального захисту.

Фото: Суспільне Буковина Результати голосування

В області тероборона складається з чотирьох батальйонів, розташованих у районах та Чернівцях. Тероборону формують на всій території країни, аби за потреби її учасники захищали територію, на якій мешкають.

Що відомо

14 лютого голова ОДА Сергій Осачук повідомив, що на сесіях громад Чернівецької області обговорять питання про цивільний захист населення у випадку військового вторгнення Росії та фінансування батальйонів тероборони.

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