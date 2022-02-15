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На Буковині на підтримку тероборони депутати виділили 5 мільйонів гривень
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На Буковині на підтримку тероборони депутати виділили 5 мільйонів гривень

Наталія Спатарь
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На Буковині на підтримку тероборони депутати виділили 5 мільйонів гривень Фото: Уніан

Депутати Чернівецької облради виділили 5 мільйонів гривень на підтримку тероборони в області. За рішення одноголосно проголосували 54 обранці.

Про це передає кореспондентка Суспільного із засідання.

Гроші виділили з резервного фонду.

За словами заступника голови ОДА Богдана Ковалюка, фінансування тероборони передбачено у розмірі 20 мільйонів гривень. Водночас, окрім облради, гроші також виділятимуть громади області.

На них купуватимуть предмети першої необхідності та речі індивідуального захисту.

На Буковині на підтримку тероборони депутати виділили 5 мільйонів гривеньФото: Суспільне Буковина

Результати голосування

В області тероборона складається з чотирьох батальйонів, розташованих у районах та Чернівцях. Тероборону формують на всій території країни, аби за потреби її учасники захищали територію, на якій мешкають.

Що відомо

  • 14 лютого голова ОДА Сергій Осачук повідомив, що на сесіях громад Чернівецької області обговорять питання про цивільний захист населення у випадку військового вторгнення Росії та фінансування батальйонів тероборони.

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