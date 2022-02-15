У справі про ДТП з кортежем бізнесмена Олександра Ярославського зникли речові докази. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом службової недбалості працівників районного відділу судмедекспертизи.

Про це 15 лютого повідомила пресслужба Головного управління поліції Харківщини.

"Халатне ставлення до своїх обов’язків працівників Чугуївського районного відділу Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи призвело до втрати речових доказів по кримінальному провадженню, відкритому в рамках досудового розслідування обставин ДТП, що сталося 9 лютого на автотрасі в Харківській області", — йдеться у повідомленні.

Поліція не вказує, що саме з речових доказів зникло з відділу судмедекспертизи та чи встигли з ними провести необхідні експертизи. Кримінальне провадження відкрили за ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

"Під час проведення досудового розслідування з метою з’ясування місцезнаходження втрачених речових доказів поліцейські встановили перелік співробітників закладу, провели невідкладні слідчі дії, в тому числі 5 обшуків та 9 оглядів. Слідчі дії проведені в приміщенні моргу, за адресами мешкання працівників, а також у їх транспортних засобах", — сказано у релізі.

У поліції також не уточнюють, що з'ясували під час обшуків та чи щось вилучали. "Уся інформація від слідства на сайті", — відповіла речниця поліції Харківщини Оксана Калмикова.

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