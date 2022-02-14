У Києві протягом останніх кількох років суттєво збільшено кількість укриттів для цивільного населення. Крім цього активно формуються підрозділи ТрО. Щоденно до територіальної оборони записуються близько сотні людей.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу 14 лютого.

"Якщо кілька років тому в місті було 1500 придатних укриттів, то на сьогодні ми збільшили їхню кількість утричі. Загалом до фонду захисних споруд цивільного захисту входять понад 500 сховищ. Вони розташовані на обʼєктах критичної інфраструктури і призначені для захисту працівників. Майже 4500 споруд подвійного використання, де в разі надзвичайної ситуації можуть укритися мешканці міста", — повідомив Кличко.

Мер повідомив, що на сайті КМДА є карта укриттів з якою може ознайомитися кожен.

Крім цього мер повідомив, що в школах вже тижні тривають навчання з педагогічними колективами, де вчителів навчають, як поводитися у випадку надзвичайної ситуації.

Крім цього, в Києві створено Систему управління Територіальної оборони Києва.

"Для фінансування тероборони у січні цього року Київрада ухвалила міську цільову програму захисту Києва, на загальну суму 110 млн грн. За цією програмою розгортається об'єднаний навчальний центр для підготовки всіх підрозділів безпеки. в першу чергу - тероборони", — каже мер.

Він повідомив, що програма включає фінансування ремонту приміщень для батальйонів, а також закупівлю радіостанцій, аптечок, безпілотників. Крім того, місто надало полігон для тренування підрозділів ТрО.

"Для комплектування підрозділів тероборони резервістами створено гарячу лінію КМДА. Такі лінії відкривають і в кожному батальйоні тероборони. Щоденно на них звертаються понад 100 бажаючих вступити до лав територіальної оборони", — повідомив Кличко.

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