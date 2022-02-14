У Києві за добу виявили 2293 нових хворих на COVID-19

За добу 13 лютого у столиці виявили 2293 нових випадків коронавірусу, 14 людей померли. Серед захворілих, зокрема, понад 230 дітей, повідомляє пресслужба мера Києва Віталія Кличко.

За даними пресслужба, за минулу добу госпіталізували 188 хворих на коронавірус та осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

У" столиці, як і загалом в Україні, хвиля захворюваності не спала. Через спалахи хвороби в Києві на дистанційному навчанні сьогодні 19 шкіл та понад 4000 класів у навчальних закладах. Зачинені на карантин 6 дитячих садочків. Рішення про закриття класів чи повністю школи або садочка ухвалюють керівники закладів", — заявив Кличко.

Загалом у лікарнях Києва сьогодні перебувають понад 1860 хворих на коронавірус. Заповненість ліжок в медзакладах столиці 34%.

Що відомо

За останню добу 13 лютого в Україні зафіксували 16 993 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Ситуація з коронавірусом стабілізується, відбувається зменшення показників нових випадків хвороби. Ознаки стабілізації спостерігаються на тиждень раніше, ніж очікувалося, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу