15 лютого біля пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам, що у парку "Перемога" в Миколаєві, зібрались люди, аби вшанувати пам'ять учасників бойових дій на території інших держав.

Тридцять три роки тому в цей день солдати перетнули афгансько-узбецький кордон біля міста Термез.

Учасники бойових дій в Афганістані, їхні родини та друзі прийшли до пам’ятника, аби згадати ті події та вшанувати пам'ять полеглих бійців.

За інформацією інспектора сектору превентивної комунікації Андрія Євдокимова, інформація про захід надійшла до Миколаївської міської ради. На урочистості зібралися майже пів тисячі людей.

Фото: Світлана Кльосова / Суспільне Миколаїв

Учасники утворили живий коридор до пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам. В руках тримали 24 портрети загиблих на війні.

За словами голови Миколаївської обласної спілки воїнів-інтернаціоналістів та запасу Юрія Солов’я, цьогоріч, як і у 2021 році, скасували традиційну ходу містом через епідеміологічну ситуацію в регіоні.

Що відомо

Війна в Афганістані розпочалась у грудні 1979-го і тривала майже 10 років. Виведення радянських військ почалося 15 травня 1988-го. Згідно з Женевськими угодами Радянський Союз зобов’язався вивести своїх військових з афганської території. Завершили це 15 лютого 1989-го.

Всього з Миколаївської області участь у бойових діях на територіях інших держав взяли 3000 людей. 64 загинули.

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